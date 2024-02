Bilibili Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Bilibili-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 110,14 HKD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 81,85 HKD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -25,69 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 83,42 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 81,85 HKD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Bilibili-Aktie einen Wert von 3,85, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird Bilibili über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Diskussionsintensität und einer "Schlecht"-Bewertung für die Stimmungsänderung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch vor allem ein Interesse an negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Bilibili daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.