Bilibili Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktien von Bilibili hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Zunächst dominierte eine negative Diskussion über die Aktie, doch in den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung deutlich verbessert und ist nun überwiegend positiv. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses misst. Der RSI für Bilibili liegt derzeit bei 60,72, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt einen neutralen Wert von 66. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als neutral bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Bilibili erhöht ist, was auf eine starke Diskussion hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Bilibili in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird auch der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.