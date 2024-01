Bilia AB Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel anzeigen kann. In Bezug auf die Bilia-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 78, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert der letzten 25 Tage bei 31,73, was darauf hindeutet, dass die Bilia-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bilia.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bilia-Aktie bei 128,2 SEK liegt, was eine Entfernung von +14,29 Prozent vom GD200 (112,17 SEK) darstellt und somit ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 117,47 SEK, was einen Abstand von +9,13 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Bilia-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Bilia. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Bilia langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls negativ zugenommen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht".