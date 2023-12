Bilia AB Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI von Bilia in den letzten 7 Tagen liegt bei 12,06 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 21,45 im überverkauften Bereich, was erneut zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bilia-Aktie mit 127,3 SEK um +13,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 112,33 SEK liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich positiv ist die Abweichung von +16,97 Prozent des aktuellen Kurses von 127,3 SEK zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 108,83 SEK.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Die Stimmung in sozialen Medien hat sich positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Veränderung der Anzahl der Beiträge spiegelt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider und wird positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem negative Kommunikation überwog. Insgesamt wird das Unternehmen aufgrund des positiven Anleger-Sentiments mit einem "Gut" bewertet.