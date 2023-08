Bilfinger: Das wahre Kursziel liegt bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Nach ihrer Meinung ist das wahre Kursziel um +39,82% höher als der aktuelle Preis.

• Am 25.08.2023 hatte die Bilfinger-Aktie einen Anstieg von +0,07%

• Das mittelfristige Kursziel für Bilfinger beträgt 42,84 EUR

• Das Guru-Rating für Bilfinger bleibt mit 3,82 gleich

Am gestrigen Tag erfuhr die Aktie von Bilfinger am Finanzmarkt einen geringen Anstieg von +0,07%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigen jedoch in einer Woche einen Aufwärtstrend von insgesamt +0,72%. Infolgedessen zeigt sich zurzeit eine relativ neutrale Stimmung auf dem Markt.

Obwohl es zu dieser Entwicklung kam – hatten die Bankanalysten dies erwartet? Jedoch war ihre Einschätzung eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Bilfinger auf 42,84 EUR geschätzt.

Im...