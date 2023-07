Bilfinger: Das wahre Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger erfreut sich derzeit einer positiven Entwicklung. Gestern legte sie am Finanzmarkt zwar um -0,34% zu, jedoch konnte in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,54% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 40,80 EUR liegt.

Sollten die Analysten Recht behalten und das Unternehmen dieses Ziel erreichen können, würde dies Investoren eine Rendite in Höhe von +14,35% ermöglichen.

Aktuell gibt es unterschiedliche Einschätzungen unter den Experten bezüglich des Ratings für die Aktie: Während zwei als “starker Kauf” bewerten und sechs als “Kauf”, sehen zwei weitere die Aktie eher neutral...