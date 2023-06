Bilfinger: Was UBS genau an der Aktie gefällt

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie (WKN: 590900) springt am Donnerstag um +12% hoch an die SDAX-Spitze, nachdem die renommierte Schweizer Großbank am Vorabend eine schmeichelhafte Studie zu dem Industriedienstleister veröffentlicht hat. Ist der Abwärtstrend jetzt nachhaltig durchbrochen und der Weg frei für neue Kursziele?