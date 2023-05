Bilfinger: Potenzial von +19,09%

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Das Kursziel liegt bei 40,80 EUR und damit um +19,09% höher als der aktuelle Kurs.

• Bilfinger: Am 25.05.2023 mit -0,58%

• Guru-Rating von Bilfinger bleibt das selbe mit 3,73

• Bei einer Investition in Bilfinger eröffnet sich ein Kurspotenzial in Höhe von +19,09%.

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Rückgang am Finanzmarkt um -0,58%. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche betrug der Verlust insgesamt -3,93%. Die Marktlage scheint daher momentan relativ pessimistisch zu sein.

Ob die Analysten eine solche Entwicklung vorhergesehen haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie von Bilfinger beträgt 40,80 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, würde...