Bilfinger: Potenzial für Kursanstieg - 42,84 EUR

Die Aktie von Bilfinger erhält derzeit eine Bewertung von Analysten, die besagt, dass sie unterbewertet ist. Das wahre Kursziel soll bei +24,53% über dem aktuellen Kurs liegen:

• Bilfinger: Nach einer vollständigen Handelswoche mit einem positiven Trend (+3,86%)

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,84 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach zuvor 3.82

Bilfinger konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0.88% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen sowie in der gesamten Woche hat sich ein positives Wachstum ergeben (+3.86%). Dies lässt auf eine relativ optimistische Stimmung im Markt schließen.

Es stellt sich jedoch die Frage: Haben Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen? Die Meinungen sind geteilt.

Das mittelfristige Kursziel für Bilfinger wird vom Durchschnitt aller Bankanalysten auf 42,84 EUR...