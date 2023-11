Bilfinger: Mittelfristiges Kursziel bei 43,86 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Am gestrigen Handelstag hat die Bilfinger-Aktie um -1,29% an Wert verloren. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben ein Verlust von insgesamt -3,78%. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Bilfinger liegt bei 43,86 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +24,89% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Entwicklung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie [...] Hier weiterlesen