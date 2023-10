Bilfinger: Kursziel von 42,84 EUR - Analysten sehen hohes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von 0,72% verzeichnet. Damit scheint der Markt aktuell optimistisch zu sein.

Nach Meinung vieler Bankanalysten ist die Bilfinger-Aktie jedoch noch nicht richtig bewertet und das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 42,84 EUR – ein Potenzial für Investoren von +27,20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie als starkes Investment. Sechs weitere Experten sind ebenfalls optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Zwei weitere halten die Positionierung neutral mit “Halten”, während nur einer einen Verkauf vorschlägt. Insgesamt sind jedoch +72,73% der befragten Analysten weiterhin optimistisch.

