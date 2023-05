Bilfinger: Kursziel von 34,68 € laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger ist derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 €.

• Bilfinger: +0,53% am 05.05.2023

• Mittelfristiges Kursrisiko beträgt -8,98%

• Guru-Rating bleibt bei 3,73

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +0,53%. Die Ergebnisse der vergangenen Woche belaufen sich jedoch auf einen Verlust von -2,81%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten für Bilfinger beträgt 34,68 € und würde somit ein mittelfristiges Risiko eines Rückgangs um -8,98% mit sich bringen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Während zwei Analysten das Papier als starkem Kauf empfehlen und weitere zwei es als “Kauf” bewerten aber dennoch optimistisch bleiben , halten drei Experten es lediglich für sinnvoll zu...