Bilfinger: Kursziel von 34,68 EUR

Die Aktie des Industriedienstleisters Bilfinger ist nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 34,68 EUR mit einem potenziellen Anstieg um +13,03%.

• Bilfinger erhielt am 28.04.2023 ein Plus von +7,28%

• Die positiven Ergebnisse der letzten fünf Handelstage addieren sich auf +4,81%

• Der Guru-Rating-Wert für Bilfinger beträgt nun 34,68 nach einer Neubewertung von Null

Bilfinger legte gestern eine positive Performance an den Finanzmärkten hin und verzeichnete einen Anstieg um +7,28%. Dies summierte sich in den letzten fünf Handelstagen auf insgesamt +4,81%, was ein relativ optimistisches Zeichen für das Unternehmen darstellt.

Zwar gibt es einige Analystenstimmen, die diese Entwicklung nicht vorhergesehen hatten; doch im Durchschnitt sind sie davon überzeugt, dass das wahre...