Bilfinger: Kursziel bei 40,80 EUR

Die Bilfinger Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,80 EUR – ein Potenzial von +30,94% zum aktuellen Kurs.

• Bilfinger: Am 27.06.2023 mit +0,58%

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt nun 3,73

• Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +63,64%

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch an Wert und schloss gestern mit einem Plus von nur +0,58%. Von zehn Experten empfehlen sieben den Kauf der Aktien und drei halten diese für neutral. Ein Verkauf wird nicht mehr empfohlen.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” wechselt von “Guru-Rating ALT” auf das aktuelle Rating von 3,73 Punkten aus sechs Bewertungen.

