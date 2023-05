Bilfinger: Kursziel bei 34,68€

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat in den letzten Tagen an Wert verloren. Am gestrigen Tag konnte die Aktie jedoch eine positive Kursentwicklung von +0,53% aufweisen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen Rückgang um -2,81%.

• Bilfinger: Am 05.05.2023 mit +0,53%

• Das Kursziel von Bilfinger liegt bei 34,68 €

• Guru-Rating von Bilfinger bleibt das selbe mit 3,73

Nach Meinung der Bankanalysten ist das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 34,68€ anzusetzen. Dies bedeutet ein mögliches Risiko für Investoren von -8,98%. Bei einer schwachen Trendbewegung sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

Das Guru-Rating für Bilfinger bleibt unverändert bei einem Wert von 3,73.

Zwei Analysten sehen laut aktuellen Schätzungen einen starken Kaufwert in der Aktie und zwei weitere Experten...