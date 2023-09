Bilfinger: Großes Kurspotenzial – Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie scheint nicht richtig bewertet zu sein. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 42,84 EUR, was einem Potenzial von +32,96% entspricht.

• Am 01.09.2023 legte die Aktie um +0,69% zu

• Bilfingers Guru-Rating ist nun auf 3,82 gestiegen

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +72,73%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich der Wert bereits um +3,14% verbessert und auch gestern konnte ein Plus von weiteren +0,69% verzeichnet werden. Obwohl einige Analysten skeptisch bleiben und nur eine neutrale Bewertung (“halten”) vergeben haben oder gar einen Verkauf empfehlen (“Verkauf”), sehen insgesamt acht Experten Potential in der Aktie mit Bewertungen wie “starker Kauf” oder “Kauf”. Dabei kann das aktuelle Guru-Rating von 3,82 durchaus als Bestätigung dieser Einschätzungen...