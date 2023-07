Bilfinger: Erwartetes Kurspotenzial von +20,40% - Aktuelles Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die gestrige Handelssession brachte Bilfinger eine leichte Abnahme um -0,06%. Damit ergaben sich in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche – positive Ergebnisse von +2,71%, was auf einen momentan relativ optimistischen Markt hindeutet.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Bilfinger im Durchschnitt der Bankanalysten auf 42,84 EUR geschätzt. Falls die Analysten recht behalten sollten würde dies ein erwartetes Kurspotenzial für Investoren in Höhe von +20,40% bedeuten. Nicht alle Analysten sind jedoch dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Insgesamt haben zwei Analysten ein starkes Kaufsignal gegeben und weitere sechs Experten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie. Zwei andere haben sich als neutral positioniert und empfehlen sie zu halten. Nur...