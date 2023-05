Bilfinger: Bankanalysten sehen Potenzial - Kursziel 40,80 €

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie scheint unterbewertet zu sein, denn nach Meinung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 40,80 €.

Dies entspricht einem Potenzial von +14,16% zum aktuellen Kurs.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,06% zu.

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,73.

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie jedoch -6,49%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Trotzdem sind noch immer fast zwei Drittel der Analysten optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf (4) oder zumindest ein Halten (3).

Lediglich einer sieht aktuell einen Verkauf als sinnvoll an.

Das Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 3,73 (Guru-Rating ALT).