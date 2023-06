Bilfinger: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +24,62% - Kursziel bei 40,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie wird derzeit nach Meinung der Analysten am Markt nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 40,80 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +24,62%. Die Stimmung am Markt ist trotz einer negativen Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen relativ neutral.

• Bilfinger mit -0,49% am Finanzmarkt

• Durchschnittliches Guru-Rating aktuell bei 3,73

• Anteil optimistischer Analysten bei +63,64%

Trotzdem sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist. Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und fünf weitere sie zum Kauf raten, halten sich drei Analysten zurück und geben lediglich eine “Halten”-Bewertung ab. Nur ein Experte spricht aktuell eine Verkaufsempfehlung für die Bilfinger-Aktie aus.

Das...