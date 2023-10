Bilfinger: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger zeigt sich am Finanzmarkt stabil und erreichte in der vergangenen Woche ein Plus von +1,94%. Nach Ansicht der Analysten ist das Potenzial jedoch noch nicht ausgeschöpft.

• Am 04.10.2023 legte die Bilfinger-Aktie um -0,06% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 42,84 EUR (+31,82%)

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +72,73%

Das durchschnittliche Kursziel für Bilfinger steht aktuell bei 42,84 EUR. Sollten sich die Prognosen bewahrheiten und das Unternehmen dieses Ziel erreichen können, ergibt sich ein vielversprechendes Kurspotenzial von +31,82%.

Ein Blick auf die Analyseergebnisse lässt erkennen: Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs weitere sind ebenfalls optimistisch gestimmt mit dem Rating “Kauf”. Nur zwei halten das Papier neutral (“halten”) und lediglich einer rät zum...