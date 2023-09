Bilfinger: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial von 31,41%

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die gestrige Kursentwicklung von Bilfinger am Finanzmarkt verzeichnete einen Rückgang um -1,21%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Verlust von ebenfalls -1,21%. Derzeit scheint der Markt pessimistisch eingestellt zu sein. Doch was sagen die Bankanalysten?

Das mittelfristige Kursziel für Bilfinger wird im Durchschnitt bei 42,84 EUR gesehen. Somit haben Investoren bei einem aktuellen Aktienkurs von X EUR eine mögliche Renditechance in Höhe von +31,41%. Jedoch sind einige Experten skeptischer geworden nach dem schwachen Trend der jüngsten Vergangenheit.

Zurzeit empfehlen zwei Analysten den Kauf der Aktie und weitere sechs raten zum Kauf mit optimistischer Einschätzung. Zwei Experten halten die Position und nur einer stuft das Wertpapier als “Verkauf” ein. Damit stehen mehr als 70% der analysierenden...