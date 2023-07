Bilfinger: Analysten sehen Potenzial von +29,43% - Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Gestern betrug der Rückgang am Finanzmarkt -0,54%, was die Stimmung unter den Bankanalysten nicht trübt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Bilfinger bei 42,84 EUR. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +29,43%. Zwei Experten sprechen sich aktuell für einen “starken Kauf” aus und sechs weitere Analysten empfehlen ein “Kauf”-Rating. Zwei Experten halten die Aktie neutral und nur einer sieht sie als Verkauf an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82.