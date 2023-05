Bilfinger: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 34,68 €

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 34,68 € und somit um -9,07% unter dem aktuellen Wert.

• Am 10.05.2023 legte die Aktie um +0,32% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73

Gestern konnte Bilfinger an der Börse eine Steigerung von +0,32% verzeichnen.

Damit ergibt sich für die vergangene Handelswoche insgesamt ein Plus von +0,63%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Obwohl das Unternehmen positiv abschneidet, sind einige Analysten überrascht von dieser Entwicklung.

Dennoch ist das durchschnittliche Kursziel der Bankexperten mit 34,68 € angegeben und birgt somit ein Investitionsrisiko in Höhe von -9,07%.

Während zwei Experten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und weitere zwei sie als “Kauf” empfehlen,

gibt es auch...