Bilfinger: Analysten sehen Kursziel bei 42,84 EUR

Die Aktie von Bilfinger hat in den vergangenen fünf Handelstagen +3,47% an Wert gewonnen und verzeichnete gestern ein Plus von +0,42%. Die Bankanalysten sind sich einig, dass das Unternehmen aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittswert der Meinungen bei 42,84 EUR.

Das entspricht einem Potenzial von +28,26%, wenn die Prognosen eintreffen sollten. Zwei Analysten bewerten die Aktie als “starken Kauf”, sechs weitere empfehlen sie mit “Kauf”. Zwei Experten halten eine neutrale Position und eine Person rät zum Verkauf.

