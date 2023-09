Bilfinger: Analysten sehen Kurspotenzial von +32,96% - Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie des deutschen Technologie-Unternehmens Bilfinger hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um weitere +0,69% zugelegt. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung von Bankanalysten wider. Das mittelfristige Kursziel für die Bilfinger-Aktie liegt aktuell bei 42,84 EUR – ein Plus von +32,96% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Bilfinger legt um +3,14% in einer Woche zu

• Durchschnittliches Rating lautet “Kauf”

• Anteil optimistischer Analysten beträgt über 70%

Derzeit sind es vor allem zwei Analysten, die das Unternehmen als starken Kauf empfinden. Sechs weitere Experten teilen diese positive Meinung und vergeben ebenfalls das Rating “Kauf”. Zwei weitere Experten bewerten die Aktie als “halten” und nur einer gibt ein Verkaufsrating ab. Insgesamt sind also über...