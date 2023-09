Bilfinger: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,74% – wahres Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am 21.09.2023 einen Rückgang um -0,60% verzeichnet. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das Potential dieser Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist.

• Das wahre Kursziel liegt bei 42,84 EUR

• Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Laut Expertenmeinungen liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Bilfinger bei hohen 42,84 EUR – ein Potential von satten +29,74%. Momentan teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Von insgesamt elf Analysteneinschätzungen empfehlen zwei Experten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere bewerten sie als kaufenswert aber ohne Euphorie. Zwei weitere...