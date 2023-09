Bilfinger: Analysten sehen Kurspotenzial von 28,80% auf 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,65% verzeichnet und legte gestern um weitere +0,60% zu. Die Stimmung am Markt ist daher aktuell relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 42,84 EUR – eine Steigerung von +28,80% zum aktuellen Kursniveau. Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und sechs Analysten bewerten sie als “Kauf”. Nur ein Analyst rät zum Verkauf. Das Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach 3,82.

Eine solch positive Einschätzung bestärkt Anleger in ihrem Vertrauen in Bilfinger.