Bilfinger: Analysten sehen Kurspotenzial von +23,82% auf 42,84 EUR

Die Bilfinger-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag um +0,58% zugelegt. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 42,84 EUR liegt – ein Potenzial von +23,82%. Aktuell empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere setzen ihr Rating auf “Kauf”. Zwei Experten halten sie für “halten” und nur einer sieht einen Verkauf. Insgesamt sind also +72,73% der Analysten optimistisch eingestellt. Das Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach zuvor ebenfalls 3,82.