Bilfinger: Analysten sehen Kurspotential von +31,33% - Kursziel bei 42,84 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Bilfinger ein Plus von +0,68% verzeichnen. In den letzten fünf Tagen lag die Entwicklung allerdings bei -0,97%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das mittelfristige Kursziel für Bilfinger liegt bei 42,84 EUR. Im Falle einer Korrektur nach oben gibt es somit ein Kurspotenzial in Höhe von +31,33%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell raten 8 Analysten zum Kauf oder Halten der Aktie und nur 1 spricht eine Verkaufsempfehlung aus. Dies entspricht einem positiven Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen von +72,73%.

Anmerkung der Redaktion: Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit dem Wert “3,82”...