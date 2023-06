Bilfinger: Analysten sehen Kurspotential von +30,94% auf 40,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie des Bau- und Dienstleistungskonzerns Bilfinger verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -1,08%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse insgesamt um -3,11%, was ein pessimistisches Marktumfeld signalisiert. Doch wie bewerten Bankanalysten die Lage?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Bilfinger bei 40,80 EUR gesehen. Laut Durchschnittsbewertung der Experten besteht damit ein mögliches Kurspotenzial von +30,94%. Derzeit empfehlen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf und fünf weitere als “Kauf”. Drei Experten positionieren sich neutral mit einer Bewertung von “halten”. Nur ein Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating ist aktuell bei 3,73 – unverändert zum vorherigen Rating. Die positive Einschätzung der Mehrheit der Analysten lässt darauf schließen, dass potentielle...