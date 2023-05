Bilfinger: Analysten schätzen Kurspotenzial auf 40,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,80 EUR – ein Potenzial von +16,04%.

• Bilfinger verbucht am 18.05.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,34%

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,73 stabil

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +63,64%

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie um weitere -0,34%, womit sich das Minus in den letzten fünf Tagen auf insgesamt -1,29% summiert. Die Stimmung am Markt ist zurzeit eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten im Durchschnitt überzeugt davon, dass das tatsächliche Kurspotenzial höher ist: Konkret raten zwei Experten sogar zum Kauf der Aktie und weitere fünf empfehlen sie zumindest zum Kauf. Drei Fachleute halten sie für neutral und nur einer empfiehlt den Verkauf.

Dementsprechend liegt der...