Bilfinger: Analysten prognostizieren Kursziel von 40,80 EUR

Die Aktie von Bilfinger verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,79% und konnte somit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +13,61% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Bilfinger liegt bei 40,80 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet sich Investoren hierbei ein Kurspotenzial in Höhe von +13.65%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Konkret bewerten derzeit 2 Analysten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere 6 eine Kaufempfehlung aussprechen sowie 2 Experten die Bewertung “halten” abgeben. Lediglich einer sieht die Aktie als verkäuflich an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82.

Insgesamt bleiben damit +72,73% aller befragten Analysten...