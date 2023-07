Bilfinger: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 19,93%

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der gestrige Handelstag brachte der Bilfinger-Aktie eine Veränderung um -0,22%. Über die letzten fünf Handelstage ergibt sich jedoch ein Plus von +3,66%. Die Stimmung am Markt scheint also optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sehen das Potenzial der Aktie bei einem mittelfristigen Kursziel von 42,84 EUR. Sollten sie damit richtig liegen, winkt den Investoren ein Kursgewinn von +19,93%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Das Guru-Rating liegt unverändert bei 3,82. Derzeit empfehlen zwei Analysten den Kauf und sechs sind optimistisch gestimmt und raten zum Kauf. Zwei Experten haben keine klare Meinung und vergeben das Rating “halten”. Lediglich einer rät zum Verkauf. Insgesamt bleibt der Anteil der zumindest noch optimistischen Analysten mit +72,73% hoch.

