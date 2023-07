Bilfinger: Aktienkurs hat ein Potenzial von +23,25%

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Bilfinger ist derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,84 EUR und somit um +23,25% höher als der aktuelle Stand.

• Bilfingers Aktienentwicklung lag am 11.07.2023 bei einem Plus von +0,35%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Bilfinger-Aktie eine positive Entwicklung um +0,35%, was jedoch nach wie vor einen Gesamttrend in den letzten fünf Tagen von -2,69% bedeutet. Eine eher pessimistische Stimmung am Markt spiegelt sich wider.

Trotzdem sehen zwei Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere sechs vertreten die Meinung zum Kauf der Wertpapiere – allerdings ohne Euphorie. Zwei Experten halten ihre Position neutral mit einer “halten”-Bewertung und nur noch ein einziger Analyst empfiehlt...