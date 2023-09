Bilfinger Aktien – Kein Bauwert mehr, trotzdem abgestraft. Platow Brief: Industriedienstleister KAUFEN.

Bilfinger Aktien – der Platow Brief mag die Aktie. Die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006) ist bereits seit längerem ein KAUF für den Platow Brief. Die Bilfinger Aktie ist kein Baukonzern mehr, sondern verdient das Geld als Industriedienstleister. Bilfinger hat sich neu erfunden, aber die Aktienmärkte eskomptieren das nicht – noch nicht? Hier die aktuelle Einschätzung der Bilfinger Aktie vom Platow Brief:



Bilfinger – Bauprobleme kein Thema Die Diskussionen über eine Förderung des brach liegenden Wohnungsbaus in Deutschland schlagen hohe Wellen. Dass der von der Bundesregierung zum Wochenstart vorgelegte 14-Punkte-Plan die Probleme lösen kann, erscheint fraglich. Dabei wäre das Entfachen einer Aufbruchstimmung wichtiger denn je. Die Baugenehmigungen sind im 1. Hj. um gut 27% eingebrochen und das Geschäftsklima in der Baubranche ist laut Ifo-Institut auf den niedrigsten Wert Anfang Januar 2009 gefallen.

Als einer der ehemals größten deutschen Baukonzerne leidet die Bilfinger-Aktie (31,46 Euro; DE0005909006) immer noch unter dem negativen Sentiment der Branche. Auf Sicht von sechs Monaten hat die SDAX-Aktie (-19%) den Nebenwerteindex (+/-0%) klar underperformt. Auch in den letzten Tagen war deutlicher Abgabedruck zu spüren. Dabei fungieren die Mannheimer längst nicht mehr als klassisches Bauunternehmen, sondern als Industriedienstleister, der mit seinen Lösungen die operative Leistungsfähigkeit der Kunden verbessert. Der Erfolg dieser Neupositionierung zeigt sich in den jüngst vorgelegten Hj.-Zahlen sowie den optimistischen Aussichten des Vorstands.