Bilfinger Aktie: Das war nur der Anfang!

Bilfinger: Aktuelle Bewertung und Performance

Die Dividendenrendite von Bilfinger liegt bei 3,43 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bilfinger liegt bei 12,74, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Bilfinger eine Performance von 24,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 1,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,7 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 4,9 Prozent, wobei Bilfinger 19,52 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Bilfinger bei 21,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 43 Prozent liegt. Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 37,75 auf, was die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.