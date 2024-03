Bilfinger Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Aktienkurs von Bilfinger hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -0,34 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +24,81 Prozent für Bilfinger bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,9 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Bilfinger mit 19,57 Prozent darüber. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung für Bilfinger in den letzten Wochen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für Bilfinger in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse hindeutet. Auch hierfür erhält Bilfinger eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Bilfinger beträgt der 7-Tage-RSI 45,59 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 37,63 zeigt, dass Bilfinger weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie damit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung der Anleger in Bezug auf die Stimmung rund um Bilfinger war überwiegend positiv. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Bilfinger hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.