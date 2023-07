Bilfinger: Aktie unterbewertet mit ansprechendem Kursziel - 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Am gestrigen Handelstag stagnierte die Bilfinger-Aktie an der Börse und verlor lediglich -0,06%. Zusammen mit den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtverlust von -3,71%, was auf eine pessimistische Entwicklung hindeutet.

Trotzdem sind führende Bankanalysten optimistisch bezüglich des mittelfristigen Kursziels der Aktie. Das durchschnittliche Ziel liegt aktuell bei 42,84 EUR – eine Steigerung um satte +24,97% im Vergleich zum gegenwärtigen Preisniveau.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach dem schwachen Trend in jüngster Zeit. Jedoch empfehlen insgesamt 8 Analysten (72,73%) den Kauf oder Halten dieser Aktie. Nur einer hat das Rating „Verkauf“ vergeben.

Das bewährte Guru-Rating liegt weiterhin unverändert bei 3,82.