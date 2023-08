Bilfinger: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger ist nach Ansicht einiger Analysten momentan nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt etwa +35,74% über dem aktuellen Kurs.

• Bilfinger verzeichnete am 29.08.2023 einen Anstieg um +1,02%

• Das derzeitige Kursziel von Bilfinger beträgt 42,84 EUR

• Guru-Rating für Bilfinger bleibt unverändert bei 3,82

Am gestrigen Tag stieg die Aktie von Bilfinger um +1,02%. In den vergangenen fünf Handelstagen hatte das Unternehmen eine positive Entwicklung von +1,87%.

Es scheint also so als sei der Markt derzeit relativ optimistisch und es stellt sich die Frage ob Analysten in Banken diese Entwicklung erwartet hatten.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie von Bilfinger beträgt 42,84 EUR. Im Durchschnitt sind Bankanalysten dieser Meinung. Wenn sie richtig liegen würden Investoren mit einer...