Bilfinger: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Am gestrigen Tag verzeichnete Bilfinger an der Börse eine negative Kursentwicklung von -1,37%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Tage auf einen Verlust von -2.99% summiert. Die Stimmung am Markt ist folglich pessimistisch.

Trotzdem sind mehr als 72% der Analysten optimistisch und empfehlen den Kauf dieser Aktie. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 42,84 EUR, was einem Potenzial von +34,80% entspricht.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung. Während zwei Analysten die Aktie als stark kaufenswert betrachten und sechs sie zum Kauf empfehlen, haben sich zwei weitere neutral positioniert und ein weiterer hält die Aktie für ein Verkaufsobjekt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3.82.