Bilfinger: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,84 EUR, was ein Potenzial von +31,25% zum aktuellen Kurs bedeutet.

• Bilfinger verzeichnete am 01.08.2023 einen Rückgang um -0,91%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +72,73%

Der Markt zeigt sich in den vergangenen Handelstagen eher pessimistisch gegenüber dem Unternehmen und die Aktie hat in einer Woche fast drei Prozent an Wert verloren (-2,97%). Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Skepsis und sehen ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Investoren.

Konkret empfehlen zwei Analysten die Aktie als “starken Kauf” und sechs weitere bewerten sie mit “Kauf”. Zwei Experten halten das Papier für eine stabile Anlage (“halten”), während nur noch ein einziger Experte...