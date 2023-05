Bilfinger: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 40,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Laut Analysten ist die Aktie von Bilfinger aktuell nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt mit einem mittelfristigen Zielwert von 40,80 EUR um +14,67% höher als der aktuelle Wert.

• Am 15.05.2023 verzeichnete Bilfinger eine Kursentwicklung von -0,11%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,73

• Analysen zeigen ein mögliches Potenzial von +14,67%

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie einen negativen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag sogar -0,11% abgeschlossen. Dies führte zu einem Gesamtrückgang in Höhe von -6,42%. Der Markt scheint momentan eher pessimistisch gestimmt zu sein.

Trotzdem gehen zahlreiche Bankanalysten davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für Bilfinger bei 40,80 EUR liegt und somit ein Potenzial in Höhe von +14,67% besteht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung...