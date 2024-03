Bilfinger Aktie: Ein unsicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Der Aktienkurs von Bilfinger hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 22,07 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Aktie eine Rendite von 20,56 Prozent erzielt, was ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Bilfinger-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI der Bilfinger-Aktie momentan bei 93,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 51,53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bilfinger eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Bilfinger liegt bei 3,43 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent. In dieser Kategorie erhält die Bilfinger-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 35,5 EUR für den Schlusskurs der Bilfinger-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 42,76 EUR, was einen Unterschied von +20,45 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 40,86 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bilfinger in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.