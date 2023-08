Bilfinger: Aktie um +39,09% unterbewertet - Kursziel 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,84 EUR, was einem Potenzial von +39,09% entspricht.

• Bilfinger verzeichnete am 22.08.2023 eine positive Entwicklung von +1,25%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,82

• Die Stimmung am Markt ist pessimistisch aufgrund einer Gesamtentwicklung von -3,14% in der letzten Woche

Gestern legte die Bilfinger-Aktie um +1,25% zu und erreichte damit einen fünftägigen Handelsschlusskurs mit einem Verlust von insgesamt -3,14%. Eine Entwicklung die den Markt eher pessimistisch stimmt.

Dennoch zeigen sich Bankanalysten optimistischer hinsichtlich des Potenzials dieser Aktie. Der Durchschnitt ihrer Meinungen ergibt ein mittelfristiges Kursziel für die Bilfinger-Aktie in Höhe von 42,84 EUR. Dies würde Investoren ein...