Bilfinger Aktie steigt: Analysten prognostizieren weitere positive Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Bilfinger Aktie hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt und der Kurs ist um +7,77% gestiegen. Analysten gehen davon aus, dass diese positive Entwicklung auch in den nächsten Monaten anhalten wird. Auf Sicht von 12 Monaten wird ein Kursziel von 41,10 EUR prognostiziert, was einem Gewinn von +24,55% entspricht.

Die Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +6,90% auf 1,09 Mrd. EUR steigt und der Gewinn um +21,40% auf 26,71 Mio. EUR zunimmt. Auf Jahressicht wird ein Umsatzanstieg von +2,40% und ein Gewinnzuwachs von +28,20% prognostiziert.

Aktionäre haben bereits positiv auf die Schätzungen reagiert und der Kurs ist gestiegen. Die Charttechnik deutet auch weiterhin auf eine positive Entwicklung hin.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Quartalszahlen...