Bilfinger Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Bilfinger-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 34,38 EUR verläuft. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 37,02 EUR ergibt sich ein Abstand von +7,68 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 35,4 EUR, was einem Abstand von +4,58 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Bilfinger-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der kommerziellen Dienstleistungen und Supplies als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,28, was einem Abstand von 44 Prozent zum Branchen-KGV von 37,71 entspricht und daher eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist die Bilfinger-Aktie eine Dividendenrendite von 3,43 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bilfinger liegt bei 24,45, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".