Bilfinger Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Bilfinger liegt der RSI bei 24,45, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 42, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher auch als "Gut" eingestuft wird.

Eine weitere wichtige Einschätzung einer Aktie liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei Bilfinger zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Bilfinger als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 21,28 liegt und somit ein Abstand von 44 Prozent zum Branchen-KGV von 37,71 besteht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Bilfinger aktuell bei 34,38 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 37,02 EUR liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +4,58 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.