Bilfinger: Aktie nicht ausreichend bewertet – Kursziel bei 42,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Die Aktie von Bilfinger konnte am gestrigen Tag zwar nur eine negative Entwicklung von -0,18% verzeichnen, dennoch beläuft sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf +6,01%. Für viele Bankanalysten ist die Stimmung eindeutig. Sie sehen in der Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +29,27%, da das aktuelle Kursziel bei 42,84 EUR liegt.

• Am 03.10.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,18%

• Die Expertenmeinungen teilen sich wie folgt auf:

– Kaufen: 2 Analysten

– Stark kaufen: 6 Analysten

– Halten: 2 Experten

– Verkaufen: 1 Analyse

• Das Guru-Rating beträgt nunmehr 3,82 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

Es gibt jedoch auch Stimmen unter den Analysten, welche diese Einschätzung nicht teilen und daher vorsichtiger sind. Dennoch sind noch immer +72,73% der Expertise optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf...