Bilfinger Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Aktie von Bilfinger wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 21,28, was 43 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,54 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 13,83, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Bilfinger verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,07 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 1,4 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,66 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bilfinger mit 38,62 EUR +12,46 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50 beträgt 35,77 EUR, was einem Abstand von +7,97 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Bilfinger-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

