Bilfinger Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die technische Analyse der Bilfinger-Aktie zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 34,41 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 43,12 EUR liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +25,31 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (36,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um +17,62 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Bilfinger mit einer Rendite von 24,47 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Aktien um mehr als 21 Prozent darüber liegt. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten lediglich 0,42 Prozent, wobei Bilfinger mit 24,05 Prozent deutlich besser abschneidet. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Bilfinger-Aktie ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Bilfinger beschäftigt hat. Allerdings zeigen weitere Studien und Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Bilfinger-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Bilfinger-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.